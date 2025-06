Lula diz que pais está fazendo uma ‘colheita promissora’ do que foi prometido em 2022

Presidente se mostrou otimista mesmo em meio a um clima de tensão com o Congresso, especialmente em relação ao aumento do IOF

Ricardo Stuckert / PR A Nova abordagem do governo para o PAC foca em intervenções em nível local, em busca de servir como vitrine da gestão



O presidente Lula destacou em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto nesta terça-feira (3) que o Brasil está fazendo uma “colheita promissora” das promessas feitas durante sua campanha, mesmo em meio a um clima de tensão com o Congresso, especialmente em relação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um pacote que foi acordado em reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, David Alcolumbre (União-SP), será apresentado por Lula nesta terça.

A nova abordagem do governo para o PAC foca em intervenções em nível local, em busca de servir como vitrine da gestão, como a inauguração de creches e postos de saúde, ao invés de grandes projetos de infraestrutura. A ideia é realizar eventos significativos em várias regiões do país, com a presença de Lula, para apresentar pacotes de obras e reforçar a conexão do presidente com os cidadãos. De acordo com dados de abril, 2.703 municípios estão com obras em andamento ou já concluídas no âmbito do PAC Seleções, que prevê um investimento total de R$ 49,2 bilhões para o ano de 2025. A Casa Civil argumenta que o PAC tem como objetivo revitalizar e expandir a infraestrutura nacional, trabalhando em colaboração com prefeituras e o setor privado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa mudança de foco ocorre em um contexto em que parte do orçamento do programa permanece congelada. Com as eleições se aproximando, Lula busca acelerar a implementação de iniciativas que possam ser utilizadas em sua campanha de 2026, como o relançamento de programas voltados para a redução de filas no SUS. Até o momento, a única ação considerada bem-sucedida pelo governo é o programa Pé-de-Meia, que tem como meta diminuir a evasão escolar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias