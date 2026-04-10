Lula diz que Trump ameaça todos, mas não brigaria com o Brasil se soubesse o que é ‘um nordestino nervoso’

Presidente brasileiro disse que a situação geopolítica mundial está difícil por causa do republicano

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Luis Inácio Lula da Silva participa na tarde desta sexta-feira (10) da inauguração da unidade Tamanduatehy da Universidade Federal do ABC, campus de Santo André. SP



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10) que a situação geopolítica está “difícil” porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “ameaçando todo mundo”. “O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. O Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui.”, disse o presidente. Segundo Lula, se Trump soubesse da sua descendência com Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o cangaceiro Lampião, “ele tomaria muito cuidado”. “Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brigaria com o Brasil”, afirmou.

O presidente voltou a dizer que o Brasil não está interessado em se envolver nos conflitos globais e que os que desejarem a guerra devem ir para o “outro lado do mundo”. “Nós não queremos guerra, queremos paz. Queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisas boas. Quem quiser guerra, vai para o outro lado do planeta, porque aqui somos a terra da paz e do amor e de quem não tem medo de ser feliz”, disse.

Desde o final de fevereiro, ocorre um conflito no Oriente Médio deflagrado após uma operação conjunta dos EUA e Israel que culminou na morte do aiatolá do Irã Ali Khamenei. Os efeitos da crise respingam no Brasil, sobretudo no setor de combustíveis. Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da sede de um campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Sorocaba (SP). A unidade foi construída a partir de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

*Com informações do Estadão Conteúdo