Lula elogia Alckmin e diz que espera ele definir para qual partido irá

Ex-governador de São Paulo negocia para ser vice na chapa para a eleição presidencial de 2022

VITORINO JUNIOR/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula ainda não anunciou a candidatura à presidência em 2022 de forma oficial



O ex-presidente Lula elogiou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que negocia para ser vice-presidente em uma eventual chapa para a eleição presidencial de 2022 liderada pelo petista. Contudo, segundo Lula, ainda é necessário que Alckmin defina para qual partido irá e eles estão em processo de conversas. “Eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história deste país”, disse Lula, durante entrevista à Rádio Gaúcha. O petista afirmou que tinha uma boa relação quando estava no Planalto e Alckmin, então no PSDB, era o governador de São Paulo. Os dois chegaram a se enfrentar na eleição presidencial de 2006.

“Quando fui presidente, tive uma extraordinária relação com Alckmin, [José] Serra, Yeda Crusius, [Germano] Rigotto”, afirmou o ex-presidente, citando ex-governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul. “Eu não fazia diferença na minha relação com entes federados. Não queria saber de que partido era a pessoa. Tive extraordinária relação com Alckmin, foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido, estamos em processo de conversar. Vamos ver, se a hora que eu definir se sou candidato ou não, é possível construir uma aliança política. Primeiro preciso ver em qual partido ele vai entrar, ele ainda não decidiu”, comentou Lula sobre a possibilidade de Alckmin ser seu vice na chapa. Contudo, o petista brincou que ‘ainda nem é candidato, e já tem 23 vices e oito ministros da economia’. Lula deve anunciar oficialmente a nova candidatura à presidência apenas em 2022.