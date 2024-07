Lula espera eleição ‘mais civilizada possível’ nos EUA após desistência de Biden

‘Seja um candidato democrata, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada de dois países importantes’, declarou o presidente nesta segunda-feira (22)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (22), que espera que as eleições nos Estados Unidos ocorram da “forma mais civilizada possível”, após a desistência de Joe Biden à reeleição. “Seja um candidato democrata, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada de dois países importantes (…) Espero que a disputa se dê da forma mais civilizada possível, espero que não tenha baixo nível, espero que não tenha nada que possa colocar o símbolo da democracia em risco”, afirmou Lula durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília. O Partido Democrata prometeu um “processo transparente e ordenado” para substituir na campanha o presidente de 81 anos, que no domingo (21) abandonou a disputa às eleições de 5 de novembro.

As dúvidas sobre a sua saúde e a sua capacidade de derrotar novamente o ex-presidente republicano Donald Trump nas urnas fizeram-no jogar a toalha faltando pouco mais de três meses para o pleito. Os democratas devem agora eleger um novo candidato na convenção do partido, que será realizada em Chicago a partir de 19 de agosto. Mas é possível que não esperem até essa data. A favorita para ocupar o lugar de Biden como candidata é a vice-presidente Kamala Harris, que recebeu um apoio significativo dentro do Partido Democrata.

