Lula, Haddad e Marta Suplicy se reúnem em jantar em SP

Ex-prefeita de São Paulo rompeu com o PT em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff

Ricardo Stuckert/Instituto Lula Lula, Haddad e Marta Suplicy se encontraram neste fim de semana



Lula (PT), Fernando Haddad (PT) e Marta Suplicy se reuniram para um jantar na última sexta-feira, 26, em São Paulo. O encontro foi na casa do ex-prefeito da capital paulista. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada à Jovem Pan pela assessoria do ex-presidente. Também estavam presentes a mulher de Haddad, Ana Estela, o marido de Marta, o empresário Marcio Toledo, a noiva de Lula, Janja, o advogado Marco Aurélio de Carvalho e sua mulher, Alessandra Gaspar, e os advogados Carol Toledo e Laio Morais. A reunião mostra uma reaproximação de Marta com o PT, partido ao qual foi filiada. A ex-prefeita rompeu com a sigla em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, após dizer que não tinha como conviver com escândalos de corrupção envolvendo a legenda. No entanto, em entrevista à revista Veja no início de novembro, Marta disse que estuda apoiar Lula nas eleições presidenciais de 2022.