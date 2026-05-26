Lula lançará universidade indígena na quinta após embate político no Congresso

Projeto foi defendido pela esquerda e criticado por setores da direita

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante visita ao Pomar da Ciência, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança, nesta quinta-feira, a Universidade Federal Indígena (Unind), considerada uma das principais apostas do governo federal na área educacional e de políticas para povos originários. O projeto chega à fase de implementação após meses de articulação política, debates ideológicos e votação no Congresso Nacional marcada pela divisão entre parlamentares da esquerda e da direita.

A proposta foi apresentada pelo governo dentro de um pacote voltado à ampliação de políticas afirmativas e à valorização dos povos indígenas. Desde o início da tramitação, aliados de Lula classificaram a universidade como uma “reparação histórica” e um marco para a educação intercultural no país. Já parlamentares conservadores criticaram o modelo da instituição, alegando preocupação com custos, autonomia administrativa e possível “segmentação” do ensino superior brasileiro.

A expectativa do governo é iniciar a implantação administrativa da universidade nos próximos meses, com previsão de funcionamento acadêmico a partir de 2027. Para aliados de Lula, o lançamento simboliza uma vitória política da pauta indígena dentro do atual governo. Já setores da oposição prometem continuar fiscalizando os custos e a estrutura da nova instituição, mantendo o debate político em torno do projeto mesmo após sua aprovação.