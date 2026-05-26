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Lula lançará universidade indígena na quinta após embate político no Congresso

Projeto foi defendido pela esquerda e criticado por setores da direita

  • Por Misael Mainetti
  • 26/05/2026 18h25
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Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante visita ao Pomar da Ciência, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal Presidente Lula (PT) durante visita ao Pomar da Ciência, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança, nesta quinta-feira, a Universidade Federal Indígena (Unind), considerada uma das principais apostas do governo federal na área educacional e de políticas para povos originários. O projeto chega à fase de implementação após meses de articulação política, debates ideológicos e votação no Congresso Nacional marcada pela divisão entre parlamentares da esquerda e da direita.

A proposta foi apresentada pelo governo dentro de um pacote voltado à ampliação de políticas afirmativas e à valorização dos povos indígenas. Desde o início da tramitação, aliados de Lula classificaram a universidade como uma “reparação histórica” e um marco para a educação intercultural no país. Já parlamentares conservadores criticaram o modelo da instituição, alegando preocupação com custos, autonomia administrativa e possível “segmentação” do ensino superior brasileiro.

A expectativa do governo é iniciar a implantação administrativa da universidade nos próximos meses, com previsão de funcionamento acadêmico a partir de 2027. Para aliados de Lula, o lançamento simboliza uma vitória política da pauta indígena dentro do atual governo. Já setores da oposição prometem continuar fiscalizando os custos e a estrutura da nova instituição, mantendo o debate político em torno do projeto mesmo após sua aprovação.

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