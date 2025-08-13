Lula rebate os EUA e declara que ‘ninguém está desrespeitando os direitos humanos no Brasil’

Presidente se manifestou um dia após os americanos publicarem um relatório, no qual afirmam que a situação dos direitos humanos no país está pior

Ricardo Stuckert/PR Em discurso no Palácio do Planalto, presidente Lula afirma que 'ninguém está desrespeitando os direitos humanos' no Brasil



Em discurso no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “ninguém está desrespeitando os direitos humanos” no Brasil. A fala acontece um dia depois de os Estados Unidos publicarem um relatório, na qual afirmava que a situação dos direitos humanos no Brasil piorava. “Ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Os nossos amigos americanos toda vez que resolvem brigar com alguém eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar”, declarou. Lula ainda completou que “agora, querer falar em direitos humanos no Brasil… Tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil”.

O documento, na qual Lula se referia, faz críticas ao presidente e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Além disso, também faz críticas a prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no STF por tentativa de golpe de estado. O “relatório de práticas de direitos humanos de países em 2024”, composto por avaliações de 196 países membros da ONU, foi entregue na terça-feira (12) ao Congresso dos EUA.

Durante declaração, Lula afirmou que o Brasil tem um “Poder Judiciário autônomo”, que está garantindo a Constituição. “O Poder Executivo nem o Congresso Nacional, não temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte”, afirmou.