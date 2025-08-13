Lula afirma que em tempo de tarifaço, país alcançou 400 novos acordos comerciais em dois anos e meio

Durante cerimônia de assinatura da ‘Medida Provisória Brasil Soberano’, que traz respostas à sobretaxa norte-americana, o presidente brasileiro ainda afirmou que esse é o momento de procurar novos parceiros

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (13), que, em meio à crise gerada pelo “tarifaço” de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo está alcançando a marca de 400 novos acordos comerciais em dois anos e meio. Durante cerimônia de assinatura da ‘Medida Provisória Brasil Soberano’, que traz respostas à sobretaxa norte-americana, Lula ainda afirmou que esse é o momento de procurar novos parceiros.

Lula repetiu que se o ataque ao Capitólio nos EUA em janeiro de 2021 tivesse acontecido no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria sendo julgado. “Eu diria isso ao presidente Trump, se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também”, afirmou.

“A soberania nossa é intocável, ninguém dê palpite no que temos que fazer”, disparou o presidente brasileiro, que disse que Trump tem uma “necessidade muito grande de destruir o multilateralismo que permitiu que mundo tivesse comércio mais equilibrado”.

Os EUA impuseram sanções ao Brasil como forma de pressionar pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. “Estamos fazendo aquilo que é feito somente em países democráticos, julgando alguém com presunção de inocência”, disse.

‘Essa aposta que o governo dos EUA está fazendo pode não dar certo para eles’

O presidente da República ainda afirmou que “essa aposta que o governo dos Estados Unidos está fazendo pode não dar certo para eles” e que o Brasil está procurando alternativas “para que os EUA aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles”.

Ele afirmou que o presidente da China, Xi Jinping, “assusta” os EUA porque tem balança comercial de US$ 160 bilhões com o Brasil e disse que “o Brasil vai continuar assustando muita gente” porque vai continuar melhorando sua produção.

Em relação ao diálogo com os EUA para tentar reverter a sobretaxa de 50%, Lula repetiu que “quem não quer negociar são eles, quem está com bravata são eles”.

“Eu já falei com Índia, China, Rússia, vou falar com a França, com a Alemanha. Eu vou falar com todo mundo. Eles se dão conta do que está acontecendo no mundo e, junto aos Brics, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir, dentro dos Brics, o que podemos fazer para melhorar a nossa relação entre todos os países que foram acertados”, disse Lula.

