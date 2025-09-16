Magno Malta pede a exoneração de Peninha do Conselho Editorial do Senado

Solicitação se baseia em publicações do jornalista em redes sociais, onde, segundo o senador, ele teria feito piadas sobre o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano assassinado

Eduardo Rômulo Bueno, conhecido como Peninha, do Conselho Editorial do Senado



O senador Magno Malta (PL-ES) solicitou a saída de Eduardo Rômulo Bueno, conhecido como Peninha, do Conselho Editorial do Senado Federal. O pedido, formalizado nesta segunda-feira (15), foi enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A solicitação de Magno Malta se baseia em publicações do jornalista em redes sociais, onde, segundo o senador, ele teria feito piadas sobre o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano assassinado na semana passada. Na visão de Malta, a atitude de Peninha é um “escárnio público” e é incompatível com a função que ele exerce no Senado. O senador destaca que a postura do jornalista prejudica a imagem e a credibilidade da instituição.

Papel do Conselho Editorial e as justificativas

O Conselho Editorial do Senado é responsável por supervisionar as publicações da Casa e definir suas diretrizes. O órgão, presidido atualmente pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), tem como objetivo zelar pela política editorial do Senado.

Para Magno Malta, a permanência de Peninha no cargo enfraquece a dignidade e a seriedade do Conselho. O senador argumenta que a atitude do jornalista “fere a dignidade e banaliza a morte de um ativista reconhecido internacionalmente”. Malta ressalta que a repercussão negativa do episódio foi tão grande que levou ao cancelamento de eventos acadêmicos que teriam a presença de Peninha.