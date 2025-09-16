Trump sobe tom contra ‘esquerda radical’ em meio a investigação da morte de Charles Kirk

Presidente dos EUA cogita declarar a coalizão Antifa como organização terrorista; governador de Utah afirma que Tyler Robinson, suspeito do assassinato, tem ‘ideias esquerdistas’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que poderá declarar a coalizão Antifa como organização terrorista, caso haja apoio do governo. A declaração ocorreu em meio às investigações sobre o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, fundador do grupo político juvenil Turning Point USA e aliado próximo de Trump. O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que vestígios de DNA encontrados na cena do crime correspondem ao suspeito Tyler Robinson, de 22 anos. O jovem se entregou após uma perseguição de 33 horas e deve ser formalmente acusado até o fim da semana.

Segundo as autoridades, Robinson usou um rifle de precisão para atingir Kirk com um único disparo no pescoço, a partir de um telhado, durante um evento realizado na quarta-feira passada. Patel revelou ainda que investigadores localizaram uma nota escrita pelo suspeito antes do ataque: “Basicamente dizia que tinha a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e iria aproveitá-la”, afirmou. Embora o documento tenha sido destruído, a perícia encontrou vestígios na casa da família de Robinson.

Contexto político e reação

A morte de Kirk, que tinha forte presença em redes como TikTok, Instagram e YouTube, ampliou tensões políticas no país. Trump, que já sofreu dois atentados, prometeu reação: “Vamos dirigir toda a cólera que sentimos contra a campanha orquestrada que resultou neste assassinato”, disse seu conselheiro Stephen Miller.

Perfil do suspeito

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que Robinson mantinha um relacionamento com um colega de quarto transgênero e tinha “ideologia esquerdista”. O suspeito teria compartilhado suas intenções em grupos no Discord, segundo o FBI.

Apesar de não colaborar com os investigadores, o parceiro sentimental de Robinson tem prestado depoimentos considerados relevantes pela polícia. O jovem foi descrito como um estudante brilhante, criado em uma família mórmon. Seu próprio pai o acompanhou no momento da rendição às autoridades.

Funeral e repercussão

O funeral de Charlie Kirk está marcado para domingo (21), em um estádio no Arizona, com presença confirmada de Trump. Nas redes sociais, circularam rumores de que Kirk teria feito comentários antissemitas. O New York Times, porém, esclareceu que as falas foram retiradas de contexto e que ele apenas as utilizou como exemplo de discurso a ser repudiado.