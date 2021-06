Mandetta rebate Guedes após fala sobre imunidade de rebanho: ‘Desonesto intelectualmente’

Ministro da Economia disse que foi o médico quem popularizou a tese dentro do governo

EFE/Joédson Alves Luiz Henrique Mandetta



O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta rebateu o ministro da Economia, Paulo Guedes, na noite desta sexta-feira, 25, e o chamou de “desonesto”. Em audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, Guedes disse que a tese de imunidade do rebanho foi difundida logo no início da pandemia, popularizada por Mandetta. “O ano passado foi muito difícil, mas operava-se sob uma orientação geral, e às vezes se fala até que foi o governo que fez isso, mas não foi. O primeiro ministro da Saúde que nós tivemos popularizou dentro do governo a teoria exposta para nós”, disse o ministro da Economia. Mandetta, no entanto, explicou que a tese veio de “vozes das trevas, entre elas Paulo Guedes”. “Induziram o governo a optar pela economia em detrimento da vida. Pequenos. Desonesto intelectualmente e merencório animador de mercado, erra mais uma vez”, escreveu o ex-ministro da Saúde nas redes sociais.