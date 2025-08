Michelle Bolsonaro participa de manifestação em Belém e sobe o tom contra Lula: ‘Cachaceiro sem-vergonha’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou neste sábado (3) de um ato promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Belém (PA), onde fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O evento, realizado na escadinha da Estação das Docas, reuniu centenas de manifestantes vestidos de verde e amarelo e com cartazes contra o governo federal.

Durante seu discurso, Michelle elevou o tom contra o presidente da República. Ela acusou Lula de “entregar riquezas nacionais” a “ditadores estrangeiros”, afirmou que o país vive uma perseguição a liberdades individuais e chamou o petista de “irresponsável”, “mentiroso” e “cachaceiro sem-vergonha”. Também disse que Lula “não é macho para assumir as suas falas”.

A ex-primeira-dama também direcionou críticas ao STF, mencionando a mudança de posição do PT em relação à nomeação de Alexandre de Moraes. “Hoje eles veem como aliado quem antes rejeitavam”, declarou. Segundo ela, há uma tentativa de “calar a voz do povo conservador”, incluindo cristãos e trabalhadores. “Isso aqui é Brasil, não é Cuba”, disse.

Michelle justificou a escolha por participar do ato em Belém, e não na Avenida Paulista, como queriam aliados próximos. Em nota, sua assessoria afirmou que a decisão foi estratégica, por já haver um compromisso com o PL Mulher em Marabá e pelo desejo de marcar presença na região Norte. “O Norte precisa ser ouvido. É aqui que está o povo trabalhador, honesto e patriota”, disse durante o evento.

O ato em Belém fez parte de uma mobilização nacional organizada por parlamentares bolsonaristas sob o slogan “Reaja, Brasil”. As manifestações ocorreram em diversas capitais e cidades do interior. A principal concentração foi na Avenida Paulista, em São Paulo, sem a presença de Jair Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares do STF e está proibido de sair de casa aos fins de semana.

Ao final de seu discurso, Michelle sinalizou a possibilidade de ampliar sua participação política. “Eles querem enterrar Bolsonaro, mas esqueceram que a semente já brotou no coração do povo”, afirmou, em tom de pré-campanha.