Nikolas Ferreira diz que ‘STF não é dono do Brasil’ durante ato em Belo Horizonte

Manifestações organizadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreram neste domingo (3) em diversas cidades do Brasil, com críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em Belo Horizonte, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou o protesto e direcionou seu discurso ao ministro Alexandre de Moraes, alvo recente de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.

“Alexandre de Moraes, você é um cara corajoso. Mas sem toga você é nada”, disse Nikolas ao microfone. O parlamentar afirmou ainda que o STF “não é o dono do Brasil” e mencionou que teve um “dia magnitsky” na última quarta-feira (30), em referência à aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. A medida do Departamento do Tesouro dos EUA prevê sanções a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. O nome do ministro foi incluído na lista na semana passada, após pressão de parlamentares republicanos norte-americanos.

Durante o ato, Nikolas também saiu em defesa do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que participou da articulação internacional para a sanção contra Moraes. Segundo Nikolas, Eduardo “não violou a soberania popular ao fritar um cabeça de ovo com a Lei Magnitsky”. O deputado mineiro havia sido criticado pelo colega de partido por, na visão de Eduardo, não se engajar na defesa da família Bolsonaro.

O deputado mineiro defendeu como prioridades do movimento bolsonarista o afastamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o impeachment de Moraes. Ele citou como exemplo de suposta interferência do governo brasileiro em assuntos de outros países a ida de Lula à Argentina para apoiar a ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por corrupção, e o uso de avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia.

Além de Belo Horizonte, foram registrados atos em capitais como Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, além de cidades do interior. A maior concentração ocorreu na Avenida Paulista, onde o pastor Silas Malafaia liderou a manifestação. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não compareceu à Paulista, mas participou do ato em Belém (PA).

“Hoje é o dia em que se comemora o fim da censura no Brasil! Censura que, infelizmente, voltou! Que as manifestações de hoje reacendam o vigor brasileiro para recuperarmos nossa liberdade”, escreveu Michelle nas redes sociais após o evento. No Rio de Janeiro, o protesto foi comandado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na orla de Copacabana. Em Brasília, manifestantes caminharam pelo Eixo de Lazer.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas