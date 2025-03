Marina Silva apoia carta da COP 30 que propõe que Brasil se distancie do uso de combustíveis fósseis

Organizações ambientais criticaram a falta de ênfase na necessidade de renunciar a essas fontes de energia, ressaltando que a diminuição das emissões é essencial para alcançar as metas de combate às mudanças climáticas

Marina Silva, que ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente, manifestou apoio à carta elaborada pela presidência da COP30. Este documento propõe que o Brasil se comprometa a se distanciar do uso de combustíveis fósseis. No entanto, organizações ambientais criticaram a falta de ênfase na necessidade de renunciar a essas fontes de energia, ressaltando que a diminuição das emissões é essencial para alcançar as metas de combate às mudanças climáticas. A carta, que leva a assinatura do embaixador André Corrêa do Lago, busca reforçar a importância do multilateralismo e da colaboração entre as nações. Silva enfatizou que a transição energética deve priorizar fontes renováveis, em linha com as decisões tomadas na COP28. Ela também destacou que o Brasil possui alternativas viáveis, como o hidrogênio verde, que podem substituir os combustíveis fósseis.

A ministra ressaltou que a mudança para uma matriz energética mais limpa é um passo fundamental para o futuro do país e do planeta. A proposta de afastamento dos combustíveis fósseis é vista como uma oportunidade para o Brasil liderar iniciativas sustentáveis em nível global. Silva acredita que a adoção de tecnologias limpas pode impulsionar a economia e criar novos empregos. Entidades ambientais, por sua vez, continuam a pressionar por um compromisso mais firme do governo em relação à redução das emissões. A expectativa é que o Brasil não apenas assuma compromissos, mas também implemente políticas efetivas que garantam a proteção do meio ambiente.

