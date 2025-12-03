Marina Silva é internada após dor na lombar; exame indica ‘leve fratura’

Segundo nota divulgada pelo ministério, Marina foi medicada, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta

PABLO PORCIUNCULA / AFP Brazil's Environment Minister Marina Silva speaks during the plenary session of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 18, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)



A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira, 3, devido a uma dor súbita na região lombar, que sentiu enquanto movia vasos de plantas em sua casa.

Segundo nota divulgada pelo ministério, Marina foi medicada, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta. Foi realizada uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4.

Ela foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.

Marina estava de férias das funções como ministra. Ela precisará se ausentar do trabalho presencial nas próximas semanas, mas deve seguir trabalhando de forma remota.

Marina Silva tem 67 anos de idade. Ela tem longa trajetória como ambientalista e já havia sido ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2008. Ela ocupa o cargo atual desde 2023.

Marina também já foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual do Acre, deputada federal e senadora, sempre encampando a causa da preservação ambiental.

*Estadão Conteúdo