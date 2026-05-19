Mario Frias agradeceu apoio de Vorcaro a filme sobre Bolsonaro: ‘Importante para o país’

Segundo reportagem do The Intercept Brasil, pouco antes do encontro previsto entre o senador e o banqueiro, o deputado federal enviou um áudio ao empresário sobre o filme ‘Dark Horse’

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado federal Mario Frias (PL-SP) enviou um áudio ao banqueiro agradecendo pelo apoio ao filme “Dark Horse”.



Pouco menos de uma hora após o horário em que estava previsto um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília, o deputado federal Mario Frias (PL-SP) enviou um áudio ao banqueiro agradecendo pelo apoio ao filme “Dark Horse”. As informações são de reportagem do The Intercept Brasil, publicada nesta terça-feira (19).

Na gravação, obtida com exclusividade pelo site, Frias afirma que o longa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro “vai mexer com o coração de muita gente”, será “muito importante para o nosso país” e pede autorização para informar Vorcaro sobre o andamento da produção.

O registro reforça a percepção de proximidade entre Mario Frias e o banqueiro Daniel Vorcaro, relação que o deputado vinha tentando minimizar publicamente.

Na semana anterior, após revelações de que Flávio negociou R$ 134 milhões com Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, Frias afirmou que o banqueiro não havia dado “um único centavo” à produção.

Segundo reportagem, o senador Flávio Bolsonaro participava naquele dia de uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado e se ausentou por volta das 17h30, horário em que estava previsto um encontro.

Ele retornou cerca de 18h, o que sugere que uma eventual participação poderia ter ocorrido fora da sessão ou de forma remota. No entanto, o Intercept não conseguiu confirmar se a reunião entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro chegou a acontecer.

Troca de mensagens com diretor Cyrus Nowrasteh

Em 15 de dezembro de 2024, Mario Frias encaminhou a Vorcaro uma captura de tela com conversas entre ele e o diretor Cyrus Nowrasteh, que tratavam de negociações iniciais para um projeto sobre “um homem comum que se tornou presidente por um milagre”.

Na troca de mensagens, o diretor afirma que pretende falar com o ator Jim Caviezel sobre o projeto, mas alerta que o ator faria duas perguntas: se poderia ler o roteiro e se seria bem pago. Frias respondeu dizendo que o ator “será imortalizado por esse papel”.

Na mensagem enviada a Vorcaro junto ao print, Frias escreveu: “Milagres só são possíveis quando há fé”, “Esse é um desses milagres” e “Vai ser a maior superprodução de uma história brasileira”.

Nova conversa e proximidade entre Frias e Vorcaro

Em 22 de dezembro de 2024, o deputado federal Mario Frias e o banqueiro Daniel Vorcaro voltaram a conversar. Às 10h19, Vorcaro informou que estava na igreja e disse que retornaria o contato após sair.

Cerca de uma hora depois, antes de nova resposta do banqueiro, Frias enviou mensagens afirmando que o filme seria “o grande milagre”, com potencial de alcançar “milhões de pessoas em todo mundo” e teria “um papel histórico imprescindível para as futuras gerações”. Ele também descreveu o projeto como uma “questão de justiça divina”.

Às 11h40, Vorcaro respondeu: “Tenho certeza disso”. Em seguida, Frias reforçou: “JB precisa ter sua verdadeira história revelada”, escreveu “2026 é do Brasil” e encerrou com: “Deus te abençoe meu Brother”.

A Jovem Pan tenta contato com Mario Frias sobre a reportagem. O espaço está aberto para manifestação.