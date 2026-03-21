Mauro Vieira nega presença militar da China no Brasil: ‘Especulações da internet’

Chanceler brasileiro rebateu relatório americano sobre bases da China e criticou a possível classificação de facções criminosas como ‘terroristas’

Letícia Clemente/MRE. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta semana de uma audiência para esclarecer pontos críticos da política externa brasileira



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta semana de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados para esclarecer pontos críticos da política externa brasileira. Durante o encontro, o chanceler negou categoricamente a existência de bases militares chinesas no Brasil e expressou forte preocupação com as pressões do governo dos Estados Unidos sobre a segurança interna do país.

“Não existe estação, nem antena, nem operação chinesa, nem parceria militar, nem qualquer elemento que justifique as ilações descritas. Estamos falando de especulações derivadas de notícias de internet, cujos conteúdos foram descontextualizados”, afirmou o chanceler.

Outro ponto central da audiência foi a pressão da gestão de Donald Trump para que o Brasil classifique facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Isso permitiria que as forças armadas americanas viessem ao território brasileiro, invadissem o território brasileiro para exterminar grupos terroristas”, alertou Vieira.