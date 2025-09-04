MDB deve esperar texto da anistia para decisão oficial; líderes veem partido dividido
Sigla também está na mira do PL, que deseja parceria para fortalecer eleições em 2026
Lideranças do MDB não acreditam em um posicionamento único do partido sobre o Projeto de Lei da Anistia. Segundo uma delas, “há muita divisão” interna sobre esse assunto, então a tendência é que cada deputado possa votar da forma que preferir. Mesmo assim, a expectativa é que haja uma reunião da bancada do MDB na Câmara sobre o assunto. O encontro, no entanto, só deve ocorrer depois de o texto do PL ser conhecido.
Em paralelo, aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, já admitem que estão trabalhando dentro do partido para o convencimento de deputados — caso do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).
Outras articulações
O MDB também está na mira de parlamentares do PL (Partido Liberal), que estão trabalhando para articular o apoio do MDB para fortalecimento do governo em 2026. Segundo fontes, o senador Wellington Fagundes tem feito esse trabalho principalmente em capitais. Recentemente, inclusive, ele esteve com o ex-presidente Michel Temer (MDB), em São Paulo.
Inclusive, membros do PL levaram material ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, justamente para mostrar a influência do MDB em eleições. Videos, fotos e números foram mostrados a Valdemar ainda antes da visita feita por ele ao ex-presidente Jair Bolsonaro – o que demonstra que a questão já pode ter sido discutida entre os dois.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
