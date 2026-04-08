Meio/Ideia: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no 2º turno

O senador aparece com 45,8% das intenções de voto, contra 45,5% do presidente, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais

Reprodução No primeiro turno, Lula lidera com 40,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 37%.



A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (8) aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026.

O senador aparece com 45,8% das intenções de voto, contra 45,5% do presidente, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Nulos somam 6,6%, enquanto 2,1% dos entrevistados não souberam responder.

No primeiro turno, Lula lidera com 40,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 37%. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (6,5%), Renan Santos (3%) e Romeu Zema (3%). Aldo Rebelo soma 0,6%, enquanto 1% declara voto branco, nulo ou em ninguém, e 8,5% dizem não saber.

A pesquisa também indica que o eleitorado segue dividido quanto à definição do voto: 48,6% afirmam já ter uma decisão tomada, enquanto 51,4% dizem que ainda podem mudar de escolha até a eleição.

A pesquisa também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo de Lula. Segundo o levantamento, 10,7% classificam a gestão como “ótima” e 21,5% como “boa”, enquanto 19% consideram o governo “regular”.

Já as avaliações negativas somam parcela significativa: 15% apontam a administração como “ruim” e 31,4% como “péssima”.

Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 7 de abril de 2026, com 1.500 entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.A pesquisa eleitoral, Meio/Ideia, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026.