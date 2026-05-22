Mendonça autoriza volta de Vorcaro para a cela especial da PF em Brasília

Como noticiou a Jovem Pan mais cedo, a defesa do dono do Banco Master protocolou um pedido na Justiça para transferência do banqueiro

Carlos Moura/SCO/STF Ministro André Mendonça participa de sessão plenária do STF



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou, nesta sexta-feira (22), a volta do banqueiro Daniel Vorcaro para a cela da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Como noticiado mais cedo, a defesa do dono do Banco Master havia protocolado um pedido na Justiça para transferência do banqueiro da Superintendência da PF, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como “Papudinha”.

De acordo com os advogados de Vorcaro, a estrutura da PF é voltada para custódias de curto prazo e não oferece as condições necessárias para uma permanência prolongada. A defesa alega que o sistema prisional do Distrito Federal (DF) possui instalações mais adequadas para garantir a integridade física do empresário, bem como assegurar o pleno exercício do seu direito de defesa.

O pedido de transferência ocorre em um momento de desdobramentos na investigação, após a PF recusar a proposta de delação premiada do banqueiro. O caso também repercute no Congresso Nacional, onde o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cobra a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master, afirmando “não ter nada a esconder”.

Advogado deixa defesa de Vorcaro

O advogado José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pela Jovem Pan nesta sexta-feira.

A saída ocorre após a Polícia Federal (PF) rejeitar, na quarta-feira (20), a proposta de delação premiada apresentada pela defesa de Vorcaro. Em paralelo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) mantém as negociações para firmar acordo de cooperação com o banqueiro.