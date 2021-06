‘Mentiras ou CPI integrada por 7 bandidos não vão nos tirar daqui’, diz Bolsonaro

Presidente discursou na inauguração de uma nova estação de radar de fiscalização em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/05/2021 Presidente Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 30, que o governo não vai ser atingido por “mentiras” e chamou os senadores da CPI da Covid-19 de “bandidos”. Ele participou da inauguração de uma nova estação de radar de fiscalização do Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. “Não conseguem nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui”, afirmou Bolsonaro. A declaração ocorre após uma mudança no alvo da CPI, que passou a investigar denúncias de propina na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. O presidente, no entanto, ainda não se manifestou diretamente sobre as acusações. “Temos uma missão pela frente: conduzir o destino de nossa nação e zelar pelo bem estar e pelo progresso de nosso povo”, disse. Em seu discurso, Bolsonaro também agradeceu o apoio do Legislativo e exaltou as Forças Armadas. “Sei que, além do povo, tenho as Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade.”