‘Messias não vai ajudar a melhorar o clima do Judiciário’, diz líder da oposição no Senado

Rogério Marinho (PL-RN) participou nesta segunda-feira (27) do programa ‘Direto ao Ponto’, da Jovem Pan

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Rogério Marinho, líder da oposição no Senado



O líder da oposição no Senador, Rogério Marinho (PL-RN) afirmou nesta segunda-feira (27), em entrevista ao programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, que Jorge Messias, advogado-geral da União, não vai contribuir para melhorar o clima do Judiciário. “Ele sabe a nossa posição, não temos condições de votar nele. Ele não vai contribuir para melhorar o clima que o País se encontra”, disse Marinho, enfatizando que o país precisa agora é “fazer uma mudança da forma como o judiciário se encontra”, porque do jeito que está não “tá legal para o Brasil e Messias não vai ajudar para melhorar esse clima”, declarou, acrescentando que aqueles que foram escolhidos pelo presidente da República não podem ajudar a melhor o país.

Apesar da oposição a Messias, Marinho falou que durante a sabatina, marcada para quarta-feira (29), vai ser o momento de ver o advogado-geral da União como candidato. “Vamos ver aquele que vai se expor perante ao colegiado e colocas as posições que certamente deverá defender caso seja escolhido ministro do STF”, disse.

A coluna do Bruno Pinheiro, apresentador da Jovem Pan, já havia informado que a oposição se mobilizou e tornou a sabatina de Messias a maior batalha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. Os parlamentares que desembarcam em Brasília nesta segunda-feira ainda não têm certeza sobre o desfecho da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.

Senadores ouvidos pela Jovem Pan falam em placar apertado. O bloco Vanguarda — que reúne 18 senadores do PL, Novo e Avante — já fechou questão contra o nome do advogado-geral da União.

Sabatina na quarta-feira

A sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, para o Supremo Tribunal Federal (STF) retornou para a próxima quarta-feira (29). A informação foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan.

Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para o dia 29. Na última sessão da CCJ, na quarta-feira (15), os senadores pediram para adiantar os questionamentos ao AGU para o dia 28 em razão da proximidade do feriado de 1º de maio.