Sabatina de Messias para o STF será realizada em 29 de abril, diz relator

O senador Weverton Rocha informou também que apresentará na CCJ relatório a favor da aprovação do AGU

Rosinei Coutinho/STF Jorge Messias foi indicado para o cargo de ministro do STF em 21 de novembro



O senador Weverton Rocha (PDT-MA) comunicou nesta quinta-feira (9) que a sabatina do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) será realizada em 29 de abril. Em fala a jornalistas, o parlamentar não arriscou dar um placar da votação no Plenário, mas avaliou que o clima entre os colegas é favorável à aprovação do AGU para a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso, conforme antecipou a Jovem Pan.

Weverton informou que acertou o calendário com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA). O colegiado apreciará a indicação de Messias na quarta-feira (15).

O senador adiantou que irá apresentar à CCJ um relatório “favorável à aprovação” do AGU. “Ele preenche todos os requisitos: [possui] notório saber jurídico, tem reputação ilibada, é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem com uma carreira brilhante”, declarou o parlamentar.

O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicou Messias para o cargo de ministro do STF em 21 de novembro de 2025. No mês seguinte, o presidente do Senado decidiu adiar a sabatina do AGU. Oficialmente, o parlamentar declarou que o governo federal não havia enviado a mensagem de indicação, mas Alcolumbre tinha preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) à vaga de Barroso.

Conforme reiterou Weverton, o Planalto enviou a indicação de Messias ao Senado dias antes da Semana Santa.

Quem é Jorge Messias?

O AGU ganhou notoriedade em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff disse a Lula, em ligação gravada pela Polícia Federal (PF), que iria enviar o “Bessias” para levar o termo de posse “em caso de necessidade”. À época, Messias era subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e o atual chefe do Executivo era investigado pela Operação Lava Jato.

Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, nasceu em Recife, Pernambuco. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui títulos de mestre e doutor em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2007, é procurador concursado da Fazenda Nacional.

Messias também foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultor jurídico das pastas da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O AGU ainda trabalhou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Em 1º de janeiro de 2023, Messias assumiu a Advocacia-Geral da União. Casado e pai de dois filhos, o AGU é evangélico e frequenta a Igreja Batista. A religião dele foi vista como aceno de Lula à comunidade.

‘Humildade’

Em 31 de março, Messias disse que daria continuidade à sua jornada no Senado “com humildade e fé” e buscaria o diálogo com todos os parlamentares visando apoio à sua indicação ao STF.

Na ocasião, o AGU declarou que preza pela paz e visa a melhor maneira de solucionar as divergências. “Continuarei meu empenho pela pacificação e estabilidade. Como profissional do direito, sempre valorizei o diálogo e a conciliação como as melhores maneiras de resolver conflitos. Reafirmarei meu compromisso com essas credenciais”, afirmou.