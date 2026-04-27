Oposição se mobiliza e torna sabatina de Messias a maior batalha de Lula no Congresso

Na Câmara, deputados aumentam a pressão sobre os colegas do Senado

Ricardo Stuckert / PR Jorge Messias e Lula



Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, enfrenta uma semana decisiva com o Senado rachado e sob pressão crescente. Parlamentares que desembarcam em Brasília nesta segunda-feira ainda não têm certeza sobre o desfecho da sabatina, marcada para quarta (29), na Comissão de Constituição e Justiça.

Senadores ouvidos pela Jovem Pan falam em placar apertado. O bloco Vanguarda — que reúne 18 senadores do PL, Novo e Avante — já fechou questão contra o nome do advogado-geral da União.

Na Câmara, deputados aumentam a pressão sobre os colegas do Senado. O líder da oposição, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), declarou estar pessoalmente mobilizado. “Estou trabalhando duro para salvar o que resta da democracia”, afirmou o parlamentar.

Reservadamente, senadores descrevem uma casa dividida. A ala mais alinhada ao bolsonarismo acusa o governo de ter “comprado” apoios para garantir a aprovação de Messias — narrativa que alimenta o clima de desconfiança nos corredores do Congresso às vésperas da votação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.