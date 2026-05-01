Michelle pede orações antes da cirurgia de Bolsonaro

Ex-presidente vai operar o ombro direito, por sofrer com dores e incapacidade funcional

Wilton Junior/Estadão Conteúdo De acordo com os advogados, Bolsonaro sofre com dor persistente e incapacidade funcional no ombro



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu orações para Jair Bolsonaro, ex-presidente e seu marido, que passa por cirurgia em Brasília nesta sexta-feira (1º). “Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego”, escreveu Michelle. Ela também informou que o ex-presidente já estava a caminho do hospital.

Bolsonaro vai operar o ombro direito, por sofrer com dores e incapacidade funcional, segundo a defesa do ex-presidente. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira (30).

De acordo com os advogados, Bolsonaro sofre com os sintomas mesmo após tentativas de tratamentos conservadores e o uso diário de analgésicos. Conforme argumentou a defesa, os exames físicos e de imagem constataram uma retração importante e uma lesão de alto grau no tendão supraespinhal, estrutura responsável pelo movimento de levantar o braço.

A cirurgia foi recomendada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago. Os advogados destacaram que o pedido tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”. A defesa justificou que não se trata de uma conveniência pessoal, mas sim de uma “necessidade terapêutica concreta” para preservar a integridade física e a qualidade de vida de Bolsonaro.

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Em 24 de março, Moraes autorizou o ex-presidente a ficar em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia.