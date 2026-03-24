Michelle posta foto de Bolsonaro no hospital e celebra decisão de Moraes: ‘Seguirei cuidando’

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, nesta terça-feira (24), prisão domiciliar para o ex-presidente

Divulgação/Instagram/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro posta foto ao lado do marido, Jair Bolsonaro



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nesta terça-feira (24) uma foto no ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital. A imagem em questão, segundo ela, é de abril de 2025. “Seguirei cuidando do meu marido, como sempre fiz, com amor, resiliência, dedicação e fé.”, escreveu Michelle na publicação, onde comemora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de conceder prisão domiciliar para Bolsonaro.

“Sim, eu CELEBRO as pequenas vitórias. Não me detenho nos detalhes do processo. Sou esposa e mãe, e clamei muito a Deus para que nos ajudasse, para que ele pudesse ir para casa e receber o cuidado necessário.”, escreveu Michelle. “O amanhã pertence a Deus. A justiça e o juízo estão nas mãos Dele.”, acrescentou

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Moraes concedeu nesta terça-feira prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. “Autorizo a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia”, segundo o documento.

O ex-mandatário está internado desde o dia 13 de março e não tem previsão de alta. Ele trata um quadro de pneumonia bacteriana bilateral. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (24), a infecção foi causada por um episódio de broncoaspiração. Com a melhora clínica, Bolsonaro recebeu, na segunda-feira (23), alta da UTI no dia anterior.

Essa é a sétima vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025 por descumprimento de medidas cautelares. Na Papudinha, em 56 dias, o ex-presidente recebeu 206 atendimentos médicos.