Mendonça e Fux votam para manter prisão de Vorcaro

Ele foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero

Divulgação / Banco Master Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master



Os ministros André Mendonça e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

No voto de Mendonça, que é o relator da ação, foram mantidas também as prisões de Fabiano Campos Zettel, Marilson Roseno da Silva. Lui Phillipi Machado também tinha a prisão decretada, mas ele morreu sob custódia da Polícia Federal.

Também foram determinadas medidas cautelares para outros investigados. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, funcionários do Banco Central, terão que usar tornozeleira eletrônica, entregar seus passaportes em 48 horas e não podem falar com outros investigados. Também não podem entrar nas dependências do órgão.

Leonardo Augosto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz, também tiveram as mesmas medidas aplicadas a eles.

*Em atualização