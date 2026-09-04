Candidato ao governo do DF, José Arruda entra com recurso contra inelegibilidade

Na quinta-feira (3) o TRE-DF formou maioria para rejeitar o registro da candidatura

O candidato ao governo do Distrito Federal (DF) José Roberto Arruda (PSD) entrou comrecurso contra a inelegibilidade de sua candidatura nesta sexta-feira (4). Na quinta-feira (3), o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) formou maioria para rejeitar o registro da candidatura.

“A LC 219/2025 foi editada como um instrumento destinado a calibrar tal relação, ao impor limites de inelegibilidade, sem perder de vista a busca pela probidade e pela aderência do gestor público às boas práticas quando do exercício do mandato”, consta o documento.

Antes mesmo do início da análise, Arruda já tinha indicado que pretendia manter a campanha e recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Respeito a decisão, mas essa luta não terminou. Vamos recorrer ao TSE e minha campanha continua firme, nas ruas, ao lado da população. Eu não vou abaixar a cabeça nem abandonar Brasília. Eu tenho fé em Deus, eu tenho experiência e a força que recebo em cada abraço. Brasília não suporta mais o abandono”, disse.

O relator do processo, desembargador eleitoral Guilherme Pupe votou por negar a candidatura de Arruda, baseando-se n atual forma da Lei da Ficha Limpa. Acompanharam Pupe os desembargadores André Puppin, Asiel Henrique de Sousa e Leonor Aguena.

Já Néviton Guedes se declarou suspeito, por ter julgado processos da operação Caixa de Pandora no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Na sessão desta quinta-feira, o Ministério Público Eleitoral voltou a defender que Arruda está inelegível, pelo menos, até 2030. O procurador Francisco Bastos afirmou que Arruda tem sete condenações por improbidade administrativa dadas por órgãos colegiados. Seis delas, segundo ele, teriam sido publicadas há menos de oito anos – e, portanto, ainda valem para a inelegilidade de Arruda.