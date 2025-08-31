Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro, mas reforça que veículo será revistado na saída

Encontro acontece na véspera do julgamento da suposta trama golpista pela Primeira Turma do STF

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Damares Alves (Republicanos-DF) vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo (31) a visita da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro acontece na véspera do julgamento da suposta trama golpista pela Primeira Turma do STF. Segundo a decisão, Damares poderá permanecer na residência de Bolsonaro, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, entre 10h e 18h desta segunda-feira (1º). Moraes destacou que, assim como os demais autorizados a visitar o ex-presidente, a senadora terá seu carro revistado pela Polícia Penal do Distrito Federal ao deixar o condomínio.

A determinação de revista foi mantida pelo ministro após identificar risco de fuga de Bolsonaro. No sábado (30), Moraes também havia ordenado monitoramento presencial na área externa da casa, após alertas da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre falhas no rastreamento eletrônico e possível tentativa de evasão. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se a favor do reforço da vigilância, ressaltando o risco de fuga do ex-presidente. Já a Secretaria de Administração Penitenciária do DF apontou a existência de “pontos cegos” no terreno, uma vez que a casa de Bolsonaro é vizinha a outros imóveis nas laterais e nos fundos.

*Com informações do Estadão Conteúdo