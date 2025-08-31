Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro, mas reforça que veículo será revistado na saída

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro, mas reforça que veículo será revistado na saída

Encontro acontece na véspera do julgamento da suposta trama golpista pela Primeira Turma do STF

  • Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 18h34
  • BlueSky
Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro (PSL) empossa Damares Alves como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos-DF) vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo (31) a visita da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro acontece na véspera do julgamento da suposta trama golpista pela Primeira Turma do STF. Segundo a decisão, Damares poderá permanecer na residência de Bolsonaro, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, entre 10h e 18h desta segunda-feira (1º). Moraes destacou que, assim como os demais autorizados a visitar o ex-presidente, a senadora terá seu carro revistado pela Polícia Penal do Distrito Federal ao deixar o condomínio.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A determinação de revista foi mantida pelo ministro após identificar risco de fuga de Bolsonaro. No sábado (30), Moraes também havia ordenado monitoramento presencial na área externa da casa, após alertas da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre falhas no rastreamento eletrônico e possível tentativa de evasão. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se a favor do reforço da vigilância, ressaltando o risco de fuga do ex-presidente. Já a Secretaria de Administração Penitenciária do DF apontou a existência de “pontos cegos” no terreno, uma vez que a casa de Bolsonaro é vizinha a outros imóveis nas laterais e nos fundos.

Leia também

STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por trama golpista
Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >