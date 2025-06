Moraes defende pena de 17 anos para réu que furtou bola de Neymar nos ataques de 8 de Janeiro

As acusações contra Nelson incluem furto qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou a favor da condenação de Nelson Ribeiro Fonseca Júnior, que é acusado de ter furtado uma bola de futebol autografada por Neymar durante os eventos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Moraes propôs uma pena de 17 anos de reclusão para o réu. De acordo com a Procuradoria Geral da República (PGR), o furto ocorreu quando Nelson invadiu o museu da Câmara dos Deputados. O réu alegou que encontrou a bola no chão e a pegou com a intenção de protegê-la, mas a devolveu à Polícia Militar de Sorocaba, em São Paulo, somente 20 dias após a invasão. Moraes destacou que a devolução tardia compromete a justificativa apresentada e indica uma posse intencional.

As acusações contra Nelson incluem furto qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. A defesa do réu argumenta que a ação penal deve ser considerada nula, citando uma suposta violação ao princípio da ampla defesa. A votação sobre a ação penal segue em andamento, com o plenário da Primeira Turma do STF realizando uma votação virtual que se estenderá até a próxima segunda-feira, dia 30. Outros ministros ainda precisam se pronunciar sobre o caso, o que poderá influenciar o desfecho da situação.

