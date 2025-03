Moraes envia à PGR defesa de denunciados do núcleo 2 de suposta trama golpista

Procuradoria terá um prazo de cinco dias para analisar e se manifestar sobre os argumentos apresentados pelos acusados

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Após a análise das defesas, o STF agendará o julgamento da denúncia, que será conduzido pela Primeira Turma do tribunal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) as defesas dos envolvidos no núcleo 2 da suposta conspiração golpista do governo de Jair Bolsonaro. A PGR terá um prazo de cinco dias para analisar e se manifestar sobre os argumentos apresentados pelos acusados. Os seis indivíduos denunciados são Filipe Martins, Marcelo Câmara, Silvinei Vasques, Mário Fernandes, Marília de Alencar e Fernando de Sousa Oliveira. Eles são acusados de terem articulado ações com o intuito de garantir a permanência ilegítima de Bolsonaro no cargo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a análise das defesas, o STF agendará o julgamento da denúncia, que será conduzido pela Primeira Turma do tribunal. Esta turma é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Caso a maioria dos ministros decida aceitar a denúncia, Bolsonaro e os demais acusados passarão a ser réus em um processo penal no STF. Embora a data do julgamento ainda não tenha sido estabelecida, há a expectativa de que ocorra no primeiro semestre de 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira