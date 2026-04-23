Defesa do ex-presidente pediu ao ministro do STF na terça-feira (21) autorização para a realização do procedimento no ombro direito

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO E WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO Moraes pede manifestação da PGR sobre pedido de Bolsonaro para cirurgia



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira (23) uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente seja autorizado a passar por uma cirurgia no ombro direito. De acordo com a decisão, a PGR terá o prazo de cinco dias para se manifestar sobre a solicitação.

O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro na terça-feira (21), com a indicação de que a cirurgia seja realizada já nesta sexta-feira (24) ou no sábado (25). O procedimento tem como objetivo reparar o manguito rotador e lesões associadas.

*Matéria em atualização