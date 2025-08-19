Moraes nega mais um recurso de Marcelo Câmara e mantém prisão preventiva
Decisão argumenta que, se solto, ex-assessor de Bolsonaro poderia atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou, nesta terça-feira (19), um recurso que pedia a soltura do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. “Não se verifica possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu”, escreveu Moraes ao negar o recurso da defesa. A decisão argumenta que, se solto, Câmara poderia atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.
O coronel foi preso em junho por descumprir uma ordem que o proibia de contatar outros investigados, o que teria ocorrido por intermédio de seu advogado em conversas com Mauro Cid. Tanto Moraes quanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) concordam que os motivos para a prisão continuam válidos, citando a gravidade dos crimes e a necessidade de proteger as provas do processo.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula
