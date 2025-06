Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para anular delação de Cid em ação do suposto golpe

Advogados do ex-presidente argumentam que o tenente-coronel teria mentido durante seu depoimento e violado as cláusulas de sigilo estabelecidas no acordo com a Polícia Federal

Rosinei Coutinho/STF Na decisão, Moraes entendeu que o momento processual não é adequado para analisar a anulação do acordo



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (17) o pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência. Na decisão, Moraes entendeu que o momento processual não é adequado para analisar a anulação do acordo. Além disso, o ministro disse que o mesmo pedido foi negado diversas vezes durante a tramitação do processo.

A defesa do ex-presidente apresentou o pedido nesta segunda-feira (16). Os advogados argumentam que Cid teria mentido durante seu depoimento e violado as cláusulas de sigilo estabelecidas no acordo com a Polícia Federal. A solicitação da defesa foi impulsionada por uma matéria da revista Veja, que indicou que Cid teria fornecido informações falsas em seu testemunho. Durante o interrogatório, ele foi questionado sobre perfis no Instagram que estariam associados à sua esposa e afirmou não ter conhecimento sobre a autenticidade deles, além de negar que utilizasse redes sociais para se comunicar com outros envolvidos nas investigações.

Os advogados de Bolsonaro levantaram a hipótese de que Cid poderia ter utilizado esses perfis para vazar informações relevantes para o caso. As cláusulas do acordo de delação premiada exigem sigilo absoluto, e qualquer violação pode acarretar penalidades severas, incluindo a possibilidade de anulação dos benefícios concedidos a Cid. Em resposta às alegações, a defesa de Mauro Cid classificou a reportagem da Veja como “mentirosa” e solicitou uma investigação para apurar a titularidade dos perfis mencionados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA