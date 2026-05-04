Morre aos 42 anos o filho da deputada federal Heloísa Helena

Sacha morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória; em nota, a parlamentar escreveu que o coração do filho era puro demais para ‘suportar esse mundo’

Reprodução/Instagram/_heloisa_helena Deputada Heloísa Helena faz post de despedida para filho morto



Morreu nesta segunda-feira (04) o filho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ). “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer – Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos.”, escreveu a deputada.

Sacha de Moraes Carvalho, de 42 anos, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória após passar 10 dias internado, informou a Rede Sustentabilidade, acrescentando que a cerimônia de despedida ocorrerá no Rio de Janeiro e será “restrita à família”. “A deputada agradece as orações, as mensagens de apoio e a dedicação da equipe do Hospital Miguel Couto, que não mediu esforços no atendimento”, escreveu a legenda.

A parlamentar fez questão de agradecer ao hospital pelos cuidados. “Muito obrigada aos Bombeiros e toda equipe do Hospital Municipal Miguel Couto, muito obrigada ao Dr Cristiano, Dra Gianne Lucchesi, a equipe de Enfermagem e Médica na emergência e na CTI. Muito obrigada Dra Lorene, por sua presença atenciosa com absolutamente todos pacientes daquele setor. Muito obrigada!!”, escrever.