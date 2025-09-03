Jovem Pan > Notícias > Política > Motta indica presidente e relator de comissão especial para PEC da Segurança Pública

Motta indica presidente e relator de comissão especial para PEC da Segurança Pública

Presidente da Câmara dos Deputados justificou que os dois têm ‘ampla experiência na área, o que garantirá um debate técnico e qualificado’

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 20h28
Divulgação / Agência Câmara dos Deputados Reunião de Líderes. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) 'A segurança pública é uma prioridade desta Casa e do povo brasileiro'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (3) o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente da comissão especial criada para debater a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25). O parlamentar Mendonça Filho (União-PE) foi designado como relator.

Por meio de suas redes sociais, Motta justificou que os dois têm “ampla experiência na área, o que garantirá um debate técnico e qualificado”. “A segurança pública é uma prioridade desta Casa e do povo brasileiro”, afirmou também o presidente da Câmara.

A PEC é uma das principais propostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema e aguardava a criação do colegiado desde julho, quando foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Na CCJ, o relator também foi Mendonça Filho.

Segundo aliados de Motta, a operação Carbono Oculto, deflagrada no fim de agosto contra a infiltração do crime organizado na economia formal do país, deu impulso à tramitação. Agora, a PEC será analisada na comissão especial, que avaliará possíveis alterações no texto, antes de seguir para o Plenário.

A proposta amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e os fundos nacionais de financiamento do setor.

Ela também reforça a autonomia dos Estados no combate ao crime, o que foi uma demanda de governadores. No começo de julho, Mendonça Filho alterou a redação do governo ao retirar trecho que dava competência exclusiva à União para definir normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário.

Na análise da CCJ, que decidiu sobre a admissibilidade do projeto, ele foi aprovado com 43 votos sim e 23 votos não. No PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a rejeição foi unânime. Já no União Brasil, legenda de Mendonça Filho, quatro dos seis deputados presentes na comissão foram contrários.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

