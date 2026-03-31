Múcio diz que ‘fez mais que o Ministério das Mulheres’

Ministro deu declaração direcionada ao titular da Casa Civil, Rui Costa, durante reunião ministerial nesta terça-feira (31)

José Cruz/Agência Brasil Múcio se dirigiu a Rui Costa depois da apresentação de balanço sobre projetos liderados pelas pastas do Executivo



O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta terça-feira (31) ter “feito mais que o Ministério das Mulheres todinho”. A declaração foi direcionada ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a reunião ministerial, após apresentação do balanço sobre os projetos encabeçados pelas pastas ao longo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A gente só aparece quando dá problema. […] Tem muita coisa aí […] Eu fiz mais que o Ministério das Mulheres todinho”, afirmou Múcio. Rui Costa deu uma gargalhada da fala do colega.

Perguntado pela TV Globo sobre o episódio, o ministro da Casa Civil declarou que a “comparação não foi apropriada”. Rui Costa acrescentou que a fala de Múcio foi resultado de “um erro seu” por ter retirado da apresentação a parte que tratava sobre a Defesa.

A Jovem Pan procurou o Ministério da Defesa e a Casa Civil por meio de sua assessoria, mas não retornaram ao contato até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.