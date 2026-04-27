Na Agrishow, Flávio Bolsonaro diz que governo Lula ‘pisa e asfixia o agro’

O pré-candidato à Presidência e senador criticou a gestão do presidente e a acusou de perseguir opositores políticos durante a principal feira de agronegócios do país

Reprodução / Governo do Estado de São Paulo "O agronegócio é tratado como lixo pelo atual governo. Tratado como vilão, sendo que na verdade é a solução do país. O governo federal está preocupado em pisar e asfixiar o agro. E mais uma vez, perseguir opositores políticos", afirmou o senador.



O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo Lula está preocupado apenas em “pisar e asfixiar o agronegócio” e em perseguir opositores políticos.

A declaração foi feita durante a Agrishow, principal feira de agronegócios do país, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

“O agronegócio é tratado como lixo pelo atual governo. Tratado como vilão, sendo que na verdade é a solução do país. O governo federal está preocupado em pisar e asfixiar o agro. E mais uma vez, perseguir opositores políticos”, afirmou o senador.

Em discurso, o pré-candidato voltou a mencionar a “missão” que, segundo ele, recebeu de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, mas sim o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Deus me deu essa missão”, disse.

Com promessas de valorização do setor, Flávio ainda disse que, se eleito, pretende fortalecer o agronegócio. “Quero me comprometer com todas as pautas do evento. A partir de 2027, o agro será ainda mais valorizado. Não terá um governo perseguindo o setor, mas que dará a mão”, declarou.

O evento também marcou a primeira aparição pública do senador durante a pré-campanha ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Agrishow contou com a presença de outros candidatos e líderes da direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre eles estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado (PL); o deputado Guilherme Derrite (Progressistas); e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR).

Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, não compareceu ao evento em nenhum ano.