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Fim da escala 6×1: veja como votaram os deputados na Câmara

A PEC foi aprovada em 2º turno com 461 votos a favor e 19 contra; texto segue para o Senado

  • Por Jovem Pan
  • 28/05/2026 09h34 - Atualizado em 28/05/2026 09h44
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Bruno Spada/Câmara dos Deputados Discussão e Votação de propostas legislativas. Os votos contrários partiram principalmente de parlamentares do PL e do Novo, além de deputados do MDB, União Brasil, PSD, PP e Missão.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e prevê o fim da escala 6×1.

O texto estabelece ainda uma transição gradual de até 14 meses para adaptação às novas regras. A PEC segue agora para análise do Senado. As mudanças entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto.

No primeiro turno, a proposta foi aprovada por 472 votos favoráveis e 22 contrários. Já no segundo turno, o placar foi de 461 votos a favor e 19 contra. Outros 33 deputados estiveram ausentes da votação.

Os votos contrários partiram principalmente de parlamentares do PL e do Novo, além de deputados do MDB, União Brasil, PSD, PP e Missão.

O PL concentrou o maior número de votos contrários à proposta. Ao todo, nove deputados do partido votaram contra a PEC. O Novo registrou quatro votos contrários à medida.

Já o PT votou de forma unânime a favor da proposta. Todos os 65 deputados do partido participaram da votação e apoiaram o texto. 

Votos contrários no 2º turno

Entre os deputados que votaram contra no primeiro turno, três mudaram de posição na segunda votação.

Paulo Marinho Jr. (PL-MA) e Zé Trovão (PL-SC) não participaram da votação final, enquanto Fausto Pinato (União Brasil-SP), que havia votado contra inicialmente, passou a apoiar a proposta no segundo turno.

  • Bibo Nunes (PL-RS)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Daniel Freitas (PL-SC)
  • Daniela Reinehr (PL-SC)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Mauricio Marcon (PL-RS)
  • Nicoletti (PL-RR)
  • Ricardo Guidi (PL-SC)
  • Rosangela Moro (PL-SP)
  • Adriana Ventura (Novo-SP)
  • Gilson Marques (Novo-SC)
  • Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • Ricardo Salles (Novo-SP)
  • Carlos Chiodini (MDB-SC)
  • Pezenti (MDB-SC)
  • Fabio Schiochet (União Brasil-SC)
  • Lucas Redecker (PSD-RS)
  • Sérgio Turra (PP-RS)
  • Kim Kataguiri (Missão-SP)

Deputados ausentes

Os 33 deputados ausentes foram:

  • Adolfo Viana (PSDB-BA)
  • Alexandre Leite (União Brasil-SP)
  • Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
  • Átila Lins (PSD-AM)
  • Beto Pereira (Republicanos-MS)
  • Célio Studart (PSD-CE)
  • Cobalchini (MDB-SC)
  • Diego Andrade (PSD-MG)
  • Dilceu Sperafico (PP-PR)
  • Eriberto Medeiros (PSB-PE)
  • Geovania de Sá (Republicanos-SC)
  • Guilherme Derrite (PP-SP)
  • João Carlos Bacelar (PL-BA)
  • Jorge Araujo (PP-BA)
  • Julio Arcoverde (PP-PI)
  • Júlio César (PSD-PI)
  • Luciano Vieira (PSDB-RJ)
  • Luiz Lima (Novo-RJ)
  • Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)
  • Marcos Pereira (Republicanos-SP)
  • Marcos Pollon (PL-MS)
  • Misael Varella (PSD-MG)
  • Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
  • Padovani (PP-PR)
  • Paulo Marinho Jr (PL-MA)
  • Pedro Lupion (Republicanos-PR)
  • Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)
  • Sergio Souza (MDB-PR)
  • Sidney Leite (PSD-AM)
  • Silvio Antonio (PL-MA)
  • Tião Medeiros (PP-PR)
  • Yandra Moura (União Brasil-SE)
  • Zé Trovão (PL-SC)

Relatório unificou propostas

O texto aprovado foi elaborado pelo relator Leo Prates (Republicanos-BA) a partir da unificação de duas PECs que já tramitavam na Casa: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que previa jornada de 36 horas semanais após dez anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que propunha a escala 4×3, com quatro dias de trabalho e três de descanso.

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