Fim da escala 6×1: veja como votaram os deputados na Câmara

A PEC foi aprovada em 2º turno com 461 votos a favor e 19 contra; texto segue para o Senado

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Os votos contrários partiram principalmente de parlamentares do PL e do Novo, além de deputados do MDB, União Brasil, PSD, PP e Missão.



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e prevê o fim da escala 6×1.

O texto estabelece ainda uma transição gradual de até 14 meses para adaptação às novas regras. A PEC segue agora para análise do Senado. As mudanças entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto.

No primeiro turno, a proposta foi aprovada por 472 votos favoráveis e 22 contrários. Já no segundo turno, o placar foi de 461 votos a favor e 19 contra. Outros 33 deputados estiveram ausentes da votação.

Os votos contrários partiram principalmente de parlamentares do PL e do Novo, além de deputados do MDB, União Brasil, PSD, PP e Missão.

O PL concentrou o maior número de votos contrários à proposta. Ao todo, nove deputados do partido votaram contra a PEC. O Novo registrou quatro votos contrários à medida.

Já o PT votou de forma unânime a favor da proposta. Todos os 65 deputados do partido participaram da votação e apoiaram o texto.

Votos contrários no 2º turno

Entre os deputados que votaram contra no primeiro turno, três mudaram de posição na segunda votação.

Paulo Marinho Jr. (PL-MA) e Zé Trovão (PL-SC) não participaram da votação final, enquanto Fausto Pinato (União Brasil-SP), que havia votado contra inicialmente, passou a apoiar a proposta no segundo turno.

Bibo Nunes (PL-RS)

Caroline de Toni (PL-SC)

Daniel Freitas (PL-SC)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Julia Zanatta (PL-SC)

Mauricio Marcon (PL-RS)

Nicoletti (PL-RR)

Ricardo Guidi (PL-SC)

Rosangela Moro (PL-SP)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Gilson Marques (Novo-SC)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Ricardo Salles (Novo-SP)

Carlos Chiodini (MDB-SC)

Pezenti (MDB-SC)

Fabio Schiochet (União Brasil-SC)

Lucas Redecker (PSD-RS)

Sérgio Turra (PP-RS)

Kim Kataguiri (Missão-SP)

Deputados ausentes

Os 33 deputados ausentes foram:

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Alexandre Leite (União Brasil-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Átila Lins (PSD-AM)

Beto Pereira (Republicanos-MS)

Célio Studart (PSD-CE)

Cobalchini (MDB-SC)

Diego Andrade (PSD-MG)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Eriberto Medeiros (PSB-PE)

Geovania de Sá (Republicanos-SC)

Guilherme Derrite (PP-SP)

João Carlos Bacelar (PL-BA)

Jorge Araujo (PP-BA)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Júlio César (PSD-PI)

Luciano Vieira (PSDB-RJ)

Luiz Lima (Novo-RJ)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Marcos Pereira (Republicanos-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Misael Varella (PSD-MG)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Padovani (PP-PR)

Paulo Marinho Jr (PL-MA)

Pedro Lupion (Republicanos-PR)

Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)

Sergio Souza (MDB-PR)

Sidney Leite (PSD-AM)

Silvio Antonio (PL-MA)

Tião Medeiros (PP-PR)

Yandra Moura (União Brasil-SE)

Zé Trovão (PL-SC)

Relatório unificou propostas

O texto aprovado foi elaborado pelo relator Leo Prates (Republicanos-BA) a partir da unificação de duas PECs que já tramitavam na Casa: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que previa jornada de 36 horas semanais após dez anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que propunha a escala 4×3, com quatro dias de trabalho e três de descanso.