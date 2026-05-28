Meio/Ideia: Lula tem 46,5% contra 41,4% de Flávio em eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) apresenta uma mudança de cenário, já que na divulgada no último dia 5 mostrava o filho de Bolsonaro na frente numericamente

Ricardo Stuckert / PR e Estadão Conteúdo Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)



O presidente Lula (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28). O petista tem 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

Considerando o limite da margem de erro, que é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, a vantagem de Lula pode variar de apenas 0,1 ponto porcentual (44% a 43,9%) a 10,1 pontos porcentuais (49% a 38,9%).

O resultado representa uma mudança de cenário. A rodada anterior da pesquisa, divulgada no dia 5 de maio, apontava empate técnico: Flávio tinha 45,3% das intenções de voto contra 44,7% de Lula.

Em menos de um mês, o pré-candidato do PL perdeu 3,9 pontos porcentuais em meio ao desgaste causado pela divulgação do áudio em que ele pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Bolsonaro.

Lula também aparece à frente dos demais pré-candidatos. Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 46% contra 40% do ex-governador de Goiás. Brancos e nulos representam 7%, mesmo porcentual de indecisos. Nos demais cenários, Lula teria 46% a 37% contra Romeu Zema (Novo); 46% a 31% contra Renan Santos (Missão); e 46% a 26% contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC).

Primeiro turno

A pesquisa também testou cenários de primeiro turno. Porém, os resultados não são comparáveis com as rodadas anteriores porque foram incluídos na lista de pré-candidatos o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa.

Dessa forma, não é possível tirar conclusões sobre a variação no desempenho de Flávio Bolsonaro ou qualquer outro nome testado.

Lula leva vantagem com 38,5% das intenções de voto contra 31,5% de Flávio. Caiado tem 5,5%, seguido de Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%.

Indecisos são 10,5% e os que disseram votar em branco, nulo ou em ninguém, 5,1%. Os demais candidatos somados têm 4,4%. O instituto não divulgou o desempenho individual deles. Além de Aécio e Joaquim Barbosa, a lista inclui Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hert Diaz (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

A pesquisa também simulou a substituição de Flávio por outros nomes à direita. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), marcou 29,6% contra 38% de Lula. Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) registrou 15,9% contra 38,1% do atual presidente.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02918/2026.