Namorada de Arthur do Val termina relacionamento com deputado após áudios vazados

Giulia Blagitz se pronunciou depois do deputado, que está na Ucrânia, dizer que as ‘ucranianas são fáceis porque são pobres’

Reprodução/ Twitter @arthurmoledoval Deputado estadual de SP foi para a Ucrânia para ajudar nos conflitos contra a Rússia



O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) ganhou os holofotes nesta sexta-feira, 4, por motivos alheios ao seu trabalho na Alesp. Em viagem pela Ucrânia, ‘Mamãe Falei’ disse que ‘as ucranianas são fáceis porque são pobres‘. “Elas olham. E vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui a minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, dois grupos de ‘mina’, e assim, é inacreditável a facilidade”, afirma o deputado em um dos áudios aos quais a Jovem Pan teve acesso. Depois da repercussão dos áudios, a namorada de Arthur, Giulia Blagitz, anunciou o fim do relacionamento dos dois. “Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos. Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podem ter certeza: o amor foi real e sempre será! Obrigada por tudo que vivemos”, escreveu Giulia no Instagram. O perfil de Giulia saiu do ar logo após a notícia.