‘Não existe mandato à distância’, diz Hugo Motta sobre Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara também afirmou, por outro lado, que o deputado não pode ser ‘prejudicado diante de suas prerrogativas’ e que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

  • 14/08/2025 16h14 - Atualizado em 14/08/2025 16h15
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Motta 'Eu tenho dito que não existe mais ou menos deputado, existe o deputado'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que “não existe mandato à distância” ao se referir ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, na manhã desta quinta-feira (14).

“Eu tenho dito que não existe mais ou menos deputado, existe o deputado. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar”, disse Motta.

O presidente da Câmara também afirmou, por outro lado, que Eduardo não pode ser “prejudicado diante de suas prerrogativas” por estar em um ambiente de disputa. Motta disse que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, mas declarou que trabalhar contra o Brasil “não é razoável” e que as atitudes trazem “prejuízos consideráveis” para empresas e brasileiros. “Temos total discordância”, declarou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

