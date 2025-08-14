Lula acusa Eduardo Bolsonaro de ‘traição à pátria’ e defende cassação do deputado

Em evento na Zona da Mata de Pernambuco, presidente voltou a criticar Donald Trump e fez um apelo para que deputados trabalhem pelo afastamento do filho de Jair Bolsonaro

Genival Fernandes Vieira/Uai Foto/Estadão Conteúdo Lula, acompanhado de ministros e assessores, participa da inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana (PE)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (14) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está “traindo o país” e defendeu que parlamentares peçam a cassação do mandato dele. Segundo Lula, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos “instigar os americanos contra o Brasil”. “Essa é a verdadeira traição da pátria. Não dá para a gente ficar quieto”, disse o presidente, durante a inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco. O comentário foi dirigido ao líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE). “Vocês [deputados] têm que pedir a cassação dele.”

Lula também criticou o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, classificando a medida como “insensatez” e destacando a longa relação diplomática entre os dois países. “Somos parceiros deles há 200 anos”, afirmou. O presidente rebateu ainda declarações de Trump de que Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido no Brasil e que o país não respeita os direitos humanos. O petista disse que o ex-presidente é julgado por tentativa de golpe, suposta trama para assassiná-lo, além de outros atos durante o mandato.

Além disso, o atual mandatário do Brasil responsabilizou Bolsonaro por pelo menos 300 mil mortes na pandemia de Covid-19, acusando-o de recomendar medicamentos ineficazes e de espalhar desinformação sobre vacinas. “Ele deveria ser julgado em um tribunal internacional pela quantidade de mortes da Covid que tem responsabilidade. Dizia que quem tomava vacina virava gay, virava jacaré”, declarou, recebendo aplausos da plateia.

No discurso, Lula afirmou que o Brasil não ficará “chorando” diante das tarifas norte-americanas, nem “rastejando” para vender seus produtos. Também prometeu a criação da Universidade do Esporte e da Universidade Indígena e defendeu que um país soberano garanta segurança alimentar e saúde à população.

A fábrica inaugurada nesta quinta-feira recebeu investimento de R$ 1,9 bilhão e será responsável por produzir medicamentos de alto custo a partir do plasma humano, como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação usados no tratamento de queimados, hemofilias e doenças raras. A previsão é alcançar, em quatro anos, a produção de 500 mil litros de plasma fracionado por ano e seis tipos de medicamentos.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), não compareceu ao evento e foi representada pela vice, Priscila Krause (PSD). Aliado de Lula, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), acompanhou o petista na cerimônia. O filho de Eduardo Campos deve disputar o governo do estado nas eleições de 2026, concorrendo contra a própria Lyra.

