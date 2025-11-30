‘Não sou canabizeiro, sou maconheiro’, diz deputado estadual do PT

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) afirmou ser usuário de maconha e disse cultivar a planta em casa, em entrevista concedida à revista online Breeza e ao podcast Saindo da Estufa, ambos voltados a temas relacionados à cannabis. As declarações, divulgadas primeiro pela Folha de S.Paulo, foram dadas durante a ExpoCannabis 2025, realizada em novembro.

Freitas também afirmou que pretende abrir uma associação de cultivo para atender pacientes que utilizam cannabis medicinal, com participação de pessoas egressas do sistema prisional. Durante a entrevista, criticou políticos que evitam tratar do tema. “Eu não fumo cannabis, eu fumo maconha. Não sou canabizeiro, sou maconheiro”, disse. “A planta é maravilhosa e a criminalização na história de nosso país se demonstrou de caráter absolutamente racista.”

As falas vêm à tona após o deputado ter se envolvido, na semana passada, em uma briga de rua no centro de Curitiba. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram Freitas e um homem trocando socos e chutes. O parlamentar sofreu uma fratura no nariz. Em pronunciamento posterior, afirmou ter reagido depois de, segundo ele, ter sido alvo de racismo. Ele também disse que o homem teria jogado o carro contra ele e uma amiga antes de descer do veículo e iniciar a agressão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O episódio gerou reações políticas. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, repudiou a agressão sofrida por Freitas e afirmou que ele é alvo constante de ataques de motivação racial e violência política. O deputado tem histórico de conflitos no exercício do mandato e já enfrentou processos na Câmara Municipal de Curitiba, quando era vereador, incluindo uma cassação anulada posteriormente pelo STF.