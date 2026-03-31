Novos ministros não devem criar novos programas, afirma Lula

Presidente orienta chefes das pastas a manter a continuidade da gestão: ‘a máquina tem que continuar andando’

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante Reunião Ministerial, realizada no Palácio do Planalto.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na reunião ministerial desta terça-feira (31) que os novos ministros que vão assumir as pastas nesta semana, com a saída de metade da equipe por conta do prazo de desincompatibilização de quem possui cargos no Executivo e vai disputar as eleições, terão o dever de concluir o trabalho do governo, sem a criação de novos programas. A ordem de Lula foi que os ministérios não devem começar “tudo outra vez”.

“Nós temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses. Ela está funcionando. Eu não quero que nenhum ministério comece tudo outra vez, inventar um novo programa de governo. Não tem novo programa de governo. A máquina está aí andando e ela tem que continuar andando“, afirmou Lula.

O presidente também destacou que escolheu para grande parte das vagas deixadas nas pastas os secretários-executivos – os número 2 de cada ministério – para haver uma continuidade das iniciativas do mandato. A obrigação deles, segundo Lula, é concluir os projetos.

Lula também anunciou a nomeação de Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, como a nova ministra da pasta. Em tom de brincadeira, o presidente disse que os auxiliares vão conhecer “a força da mulher”.

“Agora vocês vão saber a força da mulher. Porque não é mais o Rui Costa que vai chamar vocês, é a Miriam Belchior que vai encarar vocês. Esse rosto angelical dela é só hoje. A partir de amanhã vocês vão ver como é que as coisas vão acontecer aqui”, disse o presidente.

A reunião ministerial convocada por Lula é a primeira do ano e feita com o intuito de apresentar um balanço dos ministros que vão deixar a Esplanada por causa do prazo de descompatibilização dos cargos. Quem for disputar as eleições em outubro, precisa deixar cargos no Executivo até o sábado, 4. No encontro, o presidente também apresentou os sucessores em pastas cujo futuro já está definido.

*Estadão Conteúdo