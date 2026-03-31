Jovem Pan > Notícias > Política > Lula confirma Alckmin como pré-candidato a vice

Lula confirma Alckmin como pré-candidato a vice

Presidente realizou uma reunião ministerial nesta terça-feira (31)

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 10h43 - Atualizado em 31/03/2026 10h50
  • BlueSky
Presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin

O presidente Lula (PT) confirmou nesta terça-feira (31) que Geraldo Alckmin será pré-candidato a vice na chapa dele nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante uma reunião ministerial, no Palácio do Planalto.

“O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar porque ele será candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse Lula.

*Matéria em atualização

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >