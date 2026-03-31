Lula confirma Alckmin como pré-candidato a vice
Presidente realizou uma reunião ministerial nesta terça-feira (31)
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDOPresidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin
O presidente Lula (PT) confirmou nesta terça-feira (31) que Geraldo Alckmin será pré-candidato a vice na chapa dele nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante uma reunião ministerial, no Palácio do Planalto.
“O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar porque ele será candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse Lula.
*Matéria em atualização
