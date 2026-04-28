‘Nunca fui buscar uma resposta’: Frias viaja ao Texas enquanto PL deixa em aberto os nomes para o Senado em SP

Deputado federal Mário Frias (SP) disse nesta terça-feira (28) que não tem ambição política e está há 30 anos na vida pública

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado federal Mário Frias (SP)



O Partido Liberal ainda não decidiu quem serão os candidatos ao Senado em São Paulo. Nomes como Mário Frias, Eduardo Bolsonaro e André do Prado estão sobre a mesa para serem escolhidos. Mário Frias, no entanto, tem visto as chances se esgotarem ao assistir Valdemar Costa Neto jogar a favor de André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Ao titular desta coluna, o deputado federal Mário Frias (SP) disse nesta terça-feira (28) que não tem ambição política e está há 30 anos na vida pública.

“Estou na vida pública desde os 24 anos, tenho 54. Não tenho ambição política. Vim para a política por acreditar no projeto de Brasil e do presidente Bolsonaro com o Flávio. Vou estar sempre com ele. Da mesma forma com Eduardo. Não é porque tem uma decisão política que vou deixar de estar ou não com ele”, disse Mário Frias.

Acompanhado de Valdemar, André do Prado visitou Eduardo Bolsonaro no Texas na última semana. Nos próximos dias será a vez de Mário Frias visitar o filho do ex-presidente nos Estados Unidos. Frias, porém, nega que a viagem seja para buscar uma resposta sobre a disputa pelo Senado em São Paulo.

“Vou visitar Eduardo para debater política, manter um grupo formado, eleger essas pessoas. Nunca fui para buscar uma resposta”, afirmou Frias.

Segundo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a decisão dos dois nomes deverá ser confirmada nos próximos dias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.