Omar Aziz marca votação do relatório final da CPI da Covid-19

Até o encerramento dos trabalhos da comissão, senadores vão ouvir mais três depoentes, dois deles ligados ao caso Prevent Senior

Jefferson Rudy/Agência Senado - 17/08/2021 Cronograma da CPI foi anunciado no início da sessão desta quinta-feira, 30



O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), marcou a votação do relatório final da comissão para o dia 20 de outubro. O parecer será apresentado pelo relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), até o dia 19. O cronograma foi anunciado no início da sessão desta quinta-feira, 30, destinada ao depoimento do empresário Otávio Fakhoury, vice-presidente do Instituto Força Brasil (IFB) e presidente do diretório paulista do PTB, partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele será questionado sobre o financiamento e a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia, a defesa do “tratamento precoce”, ataques à eficácia de vacinas, entre outras questões relacionadas à crise sanitária.

Até a conclusão dos trabalhos, a comissão ainda ouvirá Carlos Alberto Sá, executivo da VTCLog, empresa que possui contrato com o Ministério da Saúde; um dos médicos da Prevent Senior, acusada de utilizar pacientes internados em hospitais da operadora de saúde como “cobaias humanas” para testes de medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19; e um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). “Esse é o nosso cronograma de encerramento de trabalhos, só [mudará] se houver um fato muito grave relevante do ponto de vista novo, não daquilo que a gente vem tratando”, disse Aziz. Não haverá sessões na semana do dia 12 de outubro, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida.