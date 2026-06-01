ONG da produtora de filme de Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Civil de SP

Instituto Conhecer Brasil (ICB) é de propriedade da empresária Karina Ferreira da Gama, sócia da produtora Go UP Entertainment Ltd, que também produz o filme sobre a história do ex-presidente

Divulgação / Polícia Civil de São Paulo Polícia Civil de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (1º) a Operação WiFi Livre SP para investigar o Instituto Conhecer Brasil (ICB), organização da sociedade civil responsável por um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo.

A entidade é representada por Karina Ferreira da Gama, sócia da produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A operação, autorizada pela Vara Regional das Garantias da Capital, busca provas de crimes como fraude em licitação, irregularidades na execução de contrato administrativo e emprego indevido de verbas públicas. O inquérito teve origem em um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.

O Termo de Colaboração firmado entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e o Instituto Conhecer Brasil previa a instalação e manutenção de 5.000 pontos de acesso à internet em comunidades da capital paulista.

As investigações apontam que a ONG não possuía histórico ou capacidade técnica no setor de telecomunicações, tendo atuado anteriormente apenas em eventos literários e religiosos. Além disso, o valor pactuado por ponto de internet (R$ 1.800) era consideravelmente superior ao praticado pela Prodam, empresa de tecnologia da Prefeitura, que cobrava R$ 306 pelo mesmo serviço.

Descumprimento de metas

De acordo com as investigações, houve descumprimento do cronograma de entrega. Dos 5.000 pontos previstos até junho do ano passado, apenas 3.200 foram instalados. No entanto, vistorias constataram que, em determinados períodos, apenas seis desses pontos funcionavam.

Apesar dos atrasos, a administração municipal teria antecipado o pagamento de R$ 26 milhões à ONG. Somente entre julho e agosto de 2024, foram repassados R$ 11 milhões relativos a pontos de acesso que não estavam em operação.

*Matéria em atualização