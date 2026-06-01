PL aguarda pesquisas e deve definir substituto de Castro ao Senado no Rio até sexta

Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante disputam preferência da cúpula; Flávio Bolsonaro torce por Jordy, mas decisão final depende de levantamento encomendado por Jair Bolsonaro

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro desistiu de concorrer ao Senado no Rio de Janeiro



Membros do PL acreditam que a definição sobre quem substituirá o governador Cláudio Castro na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro deve ocorrer entre esta sexta-feira (05) e a próxima semana. A decisão, segundo interlocutores ouvidos pela Jovem Pan, está condicionada ao resultado de duas pesquisas encomendadas pelo partido.

Os deputados federais Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante disputam a preferência da cúpula do PL. Jordy tem a predileção da ala mais bolsonarista, enquanto Sóstenes conta com o apoio do setor mais ao centro do partido.

O senador Flávio Bolsonaro já sinalizou a interlocutores que Jordy é o seu favorito. Para o pré-candidato à presidência, o parlamentar tem maior capital junto à militância e poderia alavancar sua própria candidatura presidencial no estado.

A decisão final, no entanto, depende de um levantamento encomendado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou a interlocutores não querer “melindre” com os nomes postos na mesa.

A pesquisa deve ser divulgada na sexta-feira e há expectativa de que o nome escolhido seja anunciado ainda nesta semana ou no início da próxima. Um levantamento interno deve sair na quarta-feira e pode antecipar um cenário mais definido para um dos lados.